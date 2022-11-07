Türkiye'deki 5 otobüs kazasında 12 kişi öldü 84 kişi yaralandı

Türkiye'de son 2 gün içinde yaşanan 5 farklı otobüs kazasında 12 kişi yaşamını kaybederken, 84 kişi de yaralandı. Ağrı'nın Tutak ilçesinde otobüs ile tanker çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle alev alan iki araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dün Bolu'da devrilen yolcu otobüsünde üç kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi ise yaralanmıştı. Yine sabah saatlerinde ise Amasya'nın Taşova ilçesinde iş makinesine çarpan tur otobüsünde bulunan üç kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı.





Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'da yapılan 2'nci Olağan Genel Kurulu sonrası Kayseri'ye dönüş yolunda olan, partililerin taşındığı yolcu otobüsünün Nevşehir'de şarampole devrildiği kazada 17 kişi yaralandı. Ağrı'da 7 kişinin öldüğü otobüs kazası Türkiye'de iki gün içinde yaşanan 5. kaza olarak kayıtlara geçti. Öte yandan bu sabah da Sivas'ın Gürün ilçesinde geri gönderme merkezine götürülen göçmenleri taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı.