Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 59 Alman vatandaşı tutuklu /18 Aralık 2019 19:30

Türkiye'de 59 Alman vatandaşı tutuklu

Almanya Parlamentosu'ndaki muhalefet partilerinden Yeşiller'in soru önergesine yanıt veren Almanya hükümeti, Türkiye'de 59 Alman vatandaşının tutuklu bulunduğunu açıkladı.

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Almanya'da muhalefet partisi Yeşiller'in federal meclisteki ilgili soru önergesine verilen yanıta göre Türkiye'de Kasım ayı itibarıyla 59 Alman vatandaşı tutuklu bulunuyor. Welt gazetesinin konuya ilişkin haberinde, Almanya hükümetinin, söz konusu tutuklular arasında keyfi bir biçimde cezaevinde tutulan kişiler olup olmadığına dair bir yorumda bulunmak istemediği aktarıldı. 

Alman vatandaşlarına dair tutuklamalar dışında Türkiye'ye girişte de sıkıntılar yaşandığı dikkat çekiyor. Yeşiller'in soru önergesine verilen yanıtta federal hükümet, 2017 yılı başından Kasım 2019'a kadar 216 kişiye ülkeye giriş yasağı verildiğini kaydediyor. Giriş yasağına Türk makamların en sık gösterdiği gerekçenin "kamu güvenliği için tehlike oluşturmak" olduğu bildiriliyor. 

Diğer yandan haklarındaki soruşturmalar nedeniyle yine Kasım 2019 itibarıyla 74 Alman vatandaşının da Türkiye'den çıkış yasağı bulunduğu bildiriliyor. Alman hükümeti, bu rakamların sadece bildirilenleri kapsadığını belirtiyor. Bu da gerçek rakamların daha yüksek olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Roth'dan eleştiri

Yeşiller'in Dış Kültür Politikaları Sözcüsü Claudia Roth gazeteye yaptığı açıklamada, "Hükümetin, tutuklanma koşulları hakkında, açıkça görüldüğü üzere kısıtlı bilgiye sahip olmasına" şaşırdığını dile getirdi. Roth, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye gideceklere yönelik, "keyfi tutuklamalar" olabileceğine dair güvenlik uyarısında bulunduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türk hükümetinin yıllardan beri, kendini eleştirenleri sindirip zorla susturduğunu dile getiren Roth, bu koşullar altında hükümetin soru önergesine, "Her suç dosyası hakkında tüm bilgilere sahip değiliz" ve "tutuklamaların keyfi şekilde yapıldığına dair nihai bir saptama mümkün değil" gibi yanıtlar vermesinin yeterli olmadığını vurguladı.

Aynı zamanda Federal Parlamento Başkan Vekili olan Claudia Roth, Alman hükümetine çağrıda bulunarak, "Mağdurlar Alman olsun ya da olmasın, keyfi tutuklamalar devam ettiği sürece" Türkiye'ye ekonomik baskılar da dahil, gerekli tüm yaptırımların uygulanmasını talep etti. Roth ayrıca Almanya
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