Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 59 yeni can kaybı ve günlük 5 bin 703 vaka /24 Haziran 2021 21:52

Türkiye'de 59 yeni can kaybı ve günlük 5 bin 703 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı, 24 Haziran 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 385 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.  

Türkiye'de son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti. 5.703 yeni vaka tespit edildi. 223 bin 385 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 59 milyon 444 bin 650’ye ulaştı.
Semptom gösteren 498 hastayla birlikte 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi, can kaybı da 59 artarak 49 bin 417’ye yükseldi.

DÜN 65 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 23 Haziran verilerine göre, 224 bin 192 test yapılırken semptom gösteren 550 hastayla birlikte 5 bin 809 yeni vaka tespit edilmişti. 65 kişi hayatını kaybederken 5 bin 917 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 24 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 

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