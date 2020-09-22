Samanyolu Haber /Eğitim / Türkiye'de 600 eğitimciye korona teşhisi kondu /22 Eylül 2020 13:43

Türkiye'de 600 eğitimciye korona teşhisi kondu

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, ''600’ün üzerinde eğitim emekçisine Covid-19 tanısı konuldu. Ancak okullar öğretmenlere ve öğrencilere test yapılmadan açıldı” dedi.

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Türkiye'de yüz yüze eğitime dün başlandı. Ancak aileler ve meslek örgütleri kaygılı. Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'a konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Siyasal iktidar, okulların açılmasını siyasi başarı hikâyesine dönüştürdü. Okullarda temizlik görevlileri, hijyen malzemeleri eksik. Okul müdürleri virüs konusunda eğitim almamış. Okullarda sağlıkçı bulunmalı, taleplerimiz göz ardı edildi. 600’ün üzerinde eğitim emekçisine Covid-19 tanısı konuldu. Ancak okullar öğretmenlere ve öğrencilere test yapılmadan açıldı” dedi. 

Haber için konuşulan ve çocuğu 1. sınıfa başlayan Melya K., “Büyük kızım 4. sınıfa gidiyor. Okulda tuvaletler rezalet durumdaydı. Peçete, sıvı sabun eksikliği vardı. Sürekli bizden bu eksikliğin giderilmesi için para talep ediliyordu. Buna rağmen kirliydi. Şimdi ise virüs var ve küçük kızımı okula göndermem lazım. Nasıl yapacağım bilmiyorum” dedi.

 
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