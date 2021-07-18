Türkiye'de 66 yeni can kaybı ve günlük 7 bin 680 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de son 24 saatte, 7 bin 680 yeni vaka tespit edilirken 66 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 835 kişi de sağlığına kavuştu.





BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA





Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder" dedi.





CAN KAYBINDA BÜYÜK ARTIŞ





Bakanlığın 17 Temmuz verilerine göre, 234 bin 161 test yapılmıştı. Dün, 7 bin 666 vaka tespit edilirken, 38 kişi hayatını kaybetmiş ve 5 bin 490 kişi sağlığına kavuşmuştu.





Türkiye'nin 17 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:











