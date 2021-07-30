Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 69 yeni can kaybı ve günlük 22 bin 83 vaka /30 Temmuz 2021 21:46

Türkiye'de 69 yeni can kaybı ve günlük 22 bin 83 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 

Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 460 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 83 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, haftasonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun" ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISI DÜN DE 22 BİNİN ÜZERİNDEYDİ

Bakanlığın 29 Temmuz Perşembe gününe ait verilere göre, 22 bin 161 yeni vaka tespit edilirken 60 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 261 bin 198 test yapılmış ve 5 bin 463 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 30 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  

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