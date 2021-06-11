Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 69 yeni can kaybı ve günlük 6 bin 261 vaka /11 Haziran 2021 21:37

Türkiye'de 69 yeni can kaybı ve günlük 6 bin 261 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı internet sitesi üzerinden açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.

DÜN 96 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı’nın 10 Haziran verilerine göre, semptom gösteren 563 hastayla birlikte 6 bin 408 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 96 kişi hayatını kaybederken 6 bin 895 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 11 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 

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