Türkiye'de 69 yeni can kaybı ve günlük 6 bin 261 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti.





Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.





DÜN 96 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 10 Haziran verilerine göre, semptom gösteren 563 hastayla birlikte 6 bin 408 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 96 kişi hayatını kaybederken 6 bin 895 kişi de sağlığına kavuşmuştu.





Türkiye'nin 11 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



