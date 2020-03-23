Türkiye'de 7 kişi daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte Türkiye'de 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 293 kişiye daha tanı konduğunu duyurdu. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 37'a; vaka sayısı da 1529'a yükselmiş oldu.





Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs'ün Türkiye'deki son durumuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.





Son 24 saatte 3 bin 672 testin sonuçlandığını açıklayan Koca, bunlardan 293'ünün pozitif çıktığını belirtti.





Koca'nın paylaşımı şöyle:





"Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" dedi.





Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin yaşlarına dair bir açıklama yapmayan Koca, 23 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybeden 30 kişiden 50 ila 60 yaşları arasında olan 2 kişi olduğunu, kalan 28 kişinin ise 61 ila 91 yaşları arasında olduğunu açıklamıştı. Bakan Koca, "ilerleyen günlerde hasta sayısı, iyileşen kişi sayısı, hayatını kaybedenlerin yaş grubu gibi bilgilerin daha şeffaf bir şekilde yayımlanacağını" söylemişti.





Türkiye'de ilk 11 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:





11 Mart: 1 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 ölü

18 Mart: 191 vaka, 2 ölü

19 Mart: 359 vaka, 4 ölü

20 Mart: 670 vaka, 9 ölü

21 Mart: 947 vaka, 21 ölü

22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü

23 Mart: 1529 vaka, 37 ölü