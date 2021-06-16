Türkiye'de 71 yeni can kaybı ve günlük 6 bin 222 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın 16 Haziran gününe ilişkin paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 227 bin 163 yeni testten 6 bin 221'i pozitif çıktı. Hasta sayısı 548, iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 632 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle 71 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 48 bin 950'ye yükseldi.





Sağlık Bakanlığı'nın 16 Haziran gününe ilişkin paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 227 bin 163 yeni testten 6 bin 221'i pozitif çıktı. Hasta sayısı 548, iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 632 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle 71 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 48 bin 950'ye yükseldi.





Bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 57 milyon 674 bin 798, toplam vaka sayısı 5 milyon 348 bin 249, iyileşen toplam hasta sayısı 5 milyon 215 bin 654'e ulaştı.







