Türkiye'de 75 kişi daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 16 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 196 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 75 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 bin 629 oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 16 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 196 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 75 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 bin 629 oldu. Türkiye'de Bakan Koca'nın açıkladığı bilgilere göre bugün 7 bin 286 kişiye test yapıldı.





Koca, açıklamasında,"Test sayımız dün 5 bin 035’ti. Bugün 7 bin 286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.





11 MART'TAN BU YANA 75 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ





11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 75 yurttaş yaşamını yitirdi. Toplam koronavirüs vaka sayısı 3 bin 629 oldu.





Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenler ve vaka sayısındaki artış:





11 Mart – 1 vaka





13 Mart - 5 vaka





14 Mart - 6 vaka





15 Mart - 18 vaka





16 Mart - 47 vaka





17 Mart – 98 vaka - 1 ölü





18 Mart – 191 vaka - 3 ölü





19 Mart – 359 vaka - 4 ölü





20 Mart - 670 vaka - 9 ölü





21 Mart - 947 vaka - 21 ölü





22 Mart - 1236 vaka - 30 ölü





23 Mart - 1529 vaka - 37 ölü





24 Mart - 1872 vaka - 44 ölü





25 Mart - 2433 vaka - 59 ölü





26 Mart- 3629 vaka - 75 ölü