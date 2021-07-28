Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 76 yeni can kaybı ve günlük 22 bin 291 vaka /28 Temmuz 2021 21:48

Türkiye'de 76 yeni can kaybı ve günlük 22 bin 291 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 

Türkiye'de son 24 saatte 257 bin 474 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI VE CAN KAYBINDA REKOR ARTIŞ!

Bakanlığın 27 Temmuz verilerine göre, 19 bin 761 vaka tespit edilirken, 51 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı 22 bini de geçti! Yine dün, 246 bin 648 test yapılmış ve 7 bin 108 kişi sağlığına kavuşmuştu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez!" dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerin yer aldığı tabloda aşılamadaki son duruma dair bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 64.74, ikinci doz ortalaması yüzde 40.53, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı 69 milyon 759 bin 371 oldu.

Türkiye'nin 28 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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