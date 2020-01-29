Samanyolu Haber /Sağlık / Türkiye'de 8 milyona yakın kişi psikiyatrik tedavi gördü /29 Ocak 2020 10:15

Türkiye'de 8 milyona yakın kişi psikiyatrik tedavi gördü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muhalefetin soru önergesine yanıt vererek, psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle hastanelere başvuran yurttaşlara ilişkin verileri açıkladı.

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CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle hastanelere başvuranlarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi.

Kaplan önergesinde, 2017-2019 yılları arasında, psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle hastanelere başvuranlarla ilgili verilerin açıklanmasını istedi. Önergede, Bakan Koca’ya, “Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye ve aile hekimliklerine başvuran kişi sayısı kaçtır? İllere göre dağılımı nedir? Cinsiyet ve yaş dağılımı nedir?” sorularını yöneltti

Bakan Koca, soru önergesini Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün bilgi notuyla yanıtladı. Koca, TBMM’ye gönderilen yazılı yanıtında, “2017-2019 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde, tüm hastanelerdeki psikiyatri kliniklerine toplam 7 milyon 953 bin 651 kişilik başvuru olmuştur” bilgisini paylaştı.

EN ÇOK KADINLAR BAŞVURDU

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre Sağlık Bakanı Koca yanıtında, 2017-2019 yılları arasında, psikiyatri kliniklerine başvuranların cinsiyete göre dağılımını da açıkladı. Buna göre, kliniklere giden 7 milyon 953 bin kişinin yüzde 69’unu kadın yüzde 31’ini ise erkekler oluşturdu. Koca yanıtında, “İl sınırlarına yakın bölgelerde ikamet eden vatandaşlarımızın, hastane ve hekim seçme hakkını kullanarak, kendilerine en yakın olan başka bir il sınırı içindeki hastanelere başvurduğu bilinmektedir. Bu sebeple il dağılımı verilememektedir” açıklamasını yaptı.
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