Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 84 yeni can kaybı ve günlük 5 bin 955 vaka /15 Haziran 2021 21:36

Türkiye'de 84 yeni can kaybı ve günlük 5 bin 955 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 886 oldu, 4 bin 186 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi.

VAKA VE VEFAT SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığı’nın 14 Haziran verilerine göre, semptom gösteren 428 hastayla birlikte 5 bin 626 yeni vaka tespit edilmişti Bugün ise vaka sayıları artarak 5 bin 955'e ulaştı. Yine dün, 74 kişi yaşamını yitirirken, 4 bin 585 kişi de sağlığına kavuşmuştu. Bugün ise vefat edenlerin sayısı 84'e yükseldi

Türkiye'nin 15 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 

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