Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 9 kişi daha Koronavirüs nedeniyle vefat etti /22 Mart 2020 22:32

Türkiye'de 9 kişi daha Koronavirüs nedeniyle vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, 9 kişinin daha vefat ettiğini ve 289 kişinin daha testinin pozitif çıktığını ifade etti. Böylelikle Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 30 olurken, toplam tanı konulan kişi sayısı ise 1236 oldu.

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Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 289 kişiye daha tanı konduğunu duyurdu. 

T24'te yer alan habere göre Bakan Koca, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." dedi.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada ise "BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek" diye yazdı. 

Türkiye'de ilk 11 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:

11 Mart: 1 vaka
13 Mart: 5 vaka
14 Mart: 6 vaka
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vaka
17 Mart: 98 vaka, 1 ölü
18 Mart: 191 vaka, 2 ölü
19 Mart: 359 vaka, 4 ölü
20 Mart: 670 vaka, 9 ölü
21 Mart: 947 vaka, 21 ölü
22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü
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