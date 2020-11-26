Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 516 TL

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) uğramayan enflasyon vatandaşın belini büküyor.





Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İŞ) kasım ayı verilerine göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 516 lira 67 kuruşa yükseldi. Açlık sınırı ekim ayında 2 bin 482 lira 28 kuruş idi.





YOKSULLUK SINIRI 8 BİN 85 LİRAYA YÜKSELDİ





Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 8 bin 197 lira 62 kuruşa yükseldi. Yoksulluk sınırı ekim ayında 8 bin 85 lira 62 kuruş idi.





Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) bir yıl öncesine göre 414 TL, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 1.348 TL arttı.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3 bin 73 lira 63 TL’ye yükseldi.







Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,39 oranında arttı.







Yılın ilk 11 ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 16,37.





Gıda enflasyonunda son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 19,68.



