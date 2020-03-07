SAMANYOLUHABER- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden 1 gün önce Türkiye'de temel hak ve hürriyetleri ayaklar altına alınan bütün kadınların sesi olmak için Berlin'in ünlü Alexanderplatz meydanında toplandı.





Aktion für Flüchtlingshilfe Derneği tarafından tertip edilen etkinliğe 100 yakın kişi katıldı.





Meydanda stant kuran dernek üyeleri Türkiye'de şiddet gören, öldürülen, hapislerde çocuklarıyla kalmak zorunda olan kadınları andılar.





Kurulan temsili cezaevinde parmaklıklar arkasında duran gönüllüler cezaevindeki 35’i hamile, 11 bin kadın ve 780 bebeği dünya kamuoyunun dikkatini sundu.





Kadına yönelik şiddetin mağduru yüzlerce kadının da anıldığı eylemde kısa bir konser verildi.





Eylem derneğin Türkçe ve Almanca basın bildirisinin okunması ile sona erdi.





İşte Aktion für Flüchtlingshilfe Derneği'nin basın açıklaması:





"Türkiye'de adalete aç, şiddete tokuz"





Bugün burada demokratik ve hukuk devleti olmaktan uzaklaşmamış, eşit şartlarda yaşayıp eşit haklara sahip özgür Türkiyeli kadınların Kadınlar Günü’nü kutlamayı çok isterdik. Ama bugün baskı ve zulüm altında bulunan;





* Hukuk karşısında suç teşkil etmeyen sebeplerle tutuklu bulunan kadınların ve bebeklerin,





*780 haftadır zorla kaybedilen yakınlarının akıbetini soran ve genellikle polis şiddetine maruz kalan Cumartesi Annelerinin,





*Tutukluyken doğum yapıp kanuna aykırı bir şekilde bebeğiyle yeniden cezaevine gönderilen kadınların,





*Baskı ve işkence yüzünden ülkelerinden kaçmak zorunda kalıp bebekleriyle sularda boğulan kadınların,





*Yaşam tarzları ve giyim kuşamlarıyla tehdit haline getirilen kadınların,





*Öldürülen, şiddete/tacize/tecavüze maruz bırakılan kadınların,





*Küçük yaşta zorla evlendirilen ve istismara maruz kalan çocukların duyulmayan çığlıklarını tüm dünyaya duyurmak için toplanmış bulunmaktayız.





* 2019 yılında 474 kadın erkekler tarafından öldürüldü.





* Kadınların yüzde 42’si hayatlarının bir bölümünde fiziki ya da cinsel istismara maruz kalıyor.







*Her yıl ortalama 80 bin çocuk cinsel istismara uğruyor.







*2018 yılında 18 yaşının altında evlendirilen kız çocukların sayısı 20 bin 779.





*35’i hamile, 11.000 kadın ve 780 bebek cezaevinde.









Aktion für Flüchtlingshilfe olarak Türkiye’de rejim haline getirilmiş baskı ve zulme son verilmesi, ülke sınırları içerisinde yaşayan kişilerin can güvenliğinden sorumlu bulunan emniyet güçlerinin devlet terörüne ortak olmaktan bir an önce vazgeçmesi,mevcut iktidarın emriyle birçok hukuksuz karara imza atıp bağımsızlığını yitiren yargının bağımsız ve evrensel hukuk ilkelerine acilen dönmesi gerektiğini bir kez daha altını çizerek vurguluyoruz.





Kamuoyuna saygıyla duyurulur."