Türkiye'de adeta suç patlaması yaşanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) cezaevlerine giren hükümlülerle ilgili verileri, ekonomideki bozulmayı ve toplumdaki çürümeyi gözler önüne serdi. Son 10 yılda hırsızlık 7, kaçakçılık 9, cinayet 6, cinsel suçlar 10 kat arttı.





TÜİK’in Kasım 2020’de yayınladığı en güncel veri 2019 yılına ait. Buna göre 2019’da ceza infaz kurumlarına 281 bin 605 kişi girdi. Bu sayı 2009 yılında 74 bin 404 kişiydi.





Sözcü’de yer alan habere göre, suç türü üzerinden veriler incelendiğinde, hırsızlık, cinsel suçlar, uyuşturucu ve kaçakçılık alanında işlenen suçlarda patlama yaşandığı görüldü.





2009 yılında öldürme suçundan içeri girenlerin sayısı 1.514 iken bu sayı 6 kat artarak 9 bin 574’e yaralamada ise 4.5 kat artarak 34 bin 987’ye çıktı.





Aynı dönemde cinsel suçlar 10 kat artarak 562’den 5 bin 800’e yükselirken, hırsızlıktan hükümlülerin sayısı 7 kat, uyuşturucudan hapis cezası alanların sayısı 11 kat arttı.





11 yılda kaçakçılıktan cezaevine konulanların sayısı 9 kat artışla 935’ten 8 bin 111’e yükselirken, sahtecilik suçu 5 kat, yağma 11 kat, trafik suçları ise 15 kat artış gösterdi.