Türkiye'de Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

Benzin , mazot ve LPG’ye bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde yansıyan 50 kuruşa varan zamlar akaryakıt istasyonlarında uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Zamlı tarifenin ardından litre fiyatı benzinde İstanbul’da yaklaşık 8,17’den 8,69’a, Ankara ve İzmir’de 8,25’ten 8,77’ye yükselecek. Motorinde ise fiyat İstanbul’da 8,23’ten 8,73’e, Ankara ve İzmir’de 8,31’den 8,81’e yükseldi.





Akaryakıta gelen zamlar sürücüleri tedirgin ederken, bu geceden itibaren akaryakıt fiyatlarına litrede 50 kuruş zam geleceği öğrenildi.





Zam haberini alan sürücüler, akşam saatlerinde benzinliklere akın etti. Zamdan etkilenmemek için depolarını doldurmak isteyen araç sahipleri akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.





Pek çok sürücü kredi kartıyla araçlarının deposunu zamsız yakıtla doldururken, akaryakıt istasyonları akşam saatlerinden itibaren tam kadro mesai yaptı.