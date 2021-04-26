Türkiye'de Antidepresan kullanımı patladı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, antideprasan kullanımında patlama yaşandığını belirterek “2019 yılında 49 milyon 857 bin kutu antidepresan ilaç satılırken bu sayı 2020'de 54 milyon 625 bine çıktı. 2021'in ilk üç ayında ise 15 milyon kutu antidepresan ilaç satıldı” dedi.





Bulut, tek adam yönetiminin yarattığı, pandeminin daha da derinleştirdiği ekonomik kriz ve sosyal buhran nedeniyle ülkenin, televizyonda yayınlanan dizideki gibi “Kırmızı Oda”lık olduğunu söyledi. Bulut, “Vatandaş evine ekmek götüremezken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘ekonomi rekorlar kırıyor, pandemiyle mücadelede başarılıyız' diye hayal sattığını belirten Bulut, “Asıl kırmızı odaya girmesi gereken ülkeyi yönetenlerdir” diye konuştu.





Pandemi, ekonomik kriz, geçim sıkıntısı, 10 milyonu aşan işsizlik, borç yükü, gelecek kaygısının temel ihtiyaçlarını bile karşılamayan vatandaşı bunalıma sürüklediğini kaydeden Burhanettin Bulut, “Ekonomik kriz girdabındaki Türkiye'de yoksulluk derinleşirken, vatandaş, işçi, memur, esnaf, çiftçi toplumun çok büyük bir kesimi geleceğe umutla bakamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise hayal aleminde. İşsizliğin olmadığını, gençlerin iş bulamıyorsa kalitelerinde sorun olduğunu söylüyor. Pandemide Avrupa'nın en yüksek vaka oranına sahipken, pandemiyle mücadelede başarılı olduklarını, vatandaş evine ekmek götüremezken ekonominin rekorlar kırdığını söylüyor. Saray ülkenin gerçeklerinden tamamen kopmuş durumda. Asıl kırmızı odaya girmesi gereken ülkeyi yönetenlerdir.” şeklinde konuştu.





60 MİLYONA ÇIKMASI BEKLENİYOR





Vatandaşın ruh sağlığını korumak için çareyi ilaçlarda aradığını kaydeden Bulut, şunları söyledi:









“2019 yılında 49 milyon 857 bin kutu antidepresan ilaç satılırken bu sayı 2020'de 54 milyon 625 bine çıktı. 2021'in ilk üç ayında ise 15 milyon kutu antidepresan ilaç satıldı. 2021 yılının sonunda bu rakamın 60 milyona çıkması bekleniyor. Antidepresan kullanımındaki artış halk sağlığı açısından endişe verici boyutlarda. 2002-2019 yılları arasında geçim sıkıntısı nedeniyle 5 bin 806 kişi intihar ettiği ülkemizde, intihar vakaları son 20 yılda artış gösterdi. Birleşmiş Milletler’in 149 ülke arasında yaptığı değerlendirmeyle belirlediği Dünya Mutluluk Raporuna göre geçen yıl 93. sırada olan Türkiye 104. sıraya geriledi.”





GERÇEK İŞSİZLİK 10 MİLYONU AŞTI





Ülkedeki ekonomik göstergelerin her şeyi özetlediğini belirten Bulut şöyle devam etti:





“İşgücüne dahil olmayan nüfus son bir yılda 930 bin kişi artarak 31 milyon 728 bin kişiye ulaştı. ‘Gerçek işsizlik' olarak ifade ettiğimiz vatandaşların sayısı ise son bir yılda 2 milyon 909 bin kişi artarak 10 milyon 209 bin kişiye çıktı. Genç nüfustaki işsizlik oranı ise (15-24 yaş arasındaki nüfus) geçen yılın aynı ayına göre 3 puan daha artarak yüzde 27,1 olarak gerçekleşti.





KOBİ BORÇLARI





2020 yılında 99 bin 588 esnaf kepenk kapattı ve 40 bin 735 şirket kapandı. KOBİ'lerin bankalara olan kredi borçları ise 873,7 milyar lira. BDDK'nın verilerine göre toplam 3 milyon 896 bin 218 KOBİ'nin bankacılık sektörüne kredi borcu bulunuyor. Bunların 291 bin 925'i ise bankalara olan borçlarını zamanında ödeyemediği için takibe alınmış durumda. KOBİ'lerin zamanında ödeyemediği kredi borçları 57,5 milyar lira düzeyinde. Vatandaşların borcu 863 milyar lira oldu. Bu borcun 708,5 milyar lirası tüketici kredilerinden, 154,3 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor.”