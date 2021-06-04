Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de artık atık plastik ithal edilmeyecek /04 Haziran 2021 23:39

Türkiye'de artık atık plastik ithal edilmeyecek

Türkiye'de, geçen yıl 72,3 milyon dolarlık etilen polimer grubundaki plastik atık ithalatı gerçekleştirilirken, bu yılın ilk 4 ayında tutar 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 135 artarak 51,2 milyon dolara ulaştı. Çevre ve Şehircilik ile Ticaret bakanlıklarınca yapılan düzenlemeler çerçevesinde bu gruptaki plastik ambalaj atıklarının Türkiye'ye girişine 28 gün sonra izin verilmeyecek.

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Birleşmiş Milletler tarafından çevre konusunda 1972 yılında Stockholm'de düzenlenen "İnsan Çevresi Konferansı"nın başlama tarihi olan 5 Haziran günü, her yıl "Dünya Çevre Günü" olarak kutlanıyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra endüstrileşme ve tüketim fazlasının neden olduğu çevre kirliliğinin azaltılması, gezegenin doğal kaynaklarının korunması amacıyla bu alışkanlıkları ve küresel bozulmayı tersine döndürmeyi hedefleyen "yeşil ekonomi uygulamaları" gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere tüm insanlığın en önemli konuları arasında yer almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de de hem akademi dünyası hem özel sektör hem de kamu, çevre sorunlarının iktisadi açıdan değerlendirilmesi, çevreyi ve doğal kaynakları korumanın ekonomiye katkısının tespiti, çevre kirliliğinin en aza indirilmesine yönelik atılacak adımlar konusunda çalışmalar yürütülüyor, düzenlemeler ve yatırımlar yapılıyor.
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