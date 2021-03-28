Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de aşı programı değişti /28 Mart 2021 08:17

Türkiye'de aşı programı değişti

Türkiye'de yaş gruplarına göre yapılan aşılamada yeni yaş grubu belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre aşısı sisteme tanımlanmış vatandaşlardan 60 yaş üzeri olanlar randevu alarak aşılarını olabilecekler.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son dakika açıklamasına göre, aşı programında yeni gruba geçildi. Koca, "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, güncel aşılama bilgilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Koca paylaşımında şu mesajları paylaştı:

"Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi."

"Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz."

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