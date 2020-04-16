Türkiye'de asıl gençler Korona'ya yakalandı: En çok vak'a 25-45 yaş arasında

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Türkiye'nin genç nüfusa sahip olduğunu, buna bağlı olarak 25-45 yaş arası da çok hasta gördüklerini belirtti.







Yamanel, "Genç yaştaki bir kişinin bu hastalığa karşı direnci önemli, fakat hastalığa karşı erken dönemde ilaca başlamak çok etkili. 25 ve 45 yaş arası daha yoğun dağılmıştı bu virüs ülkemizde. Fakat hastaneye yatış ve yoğun bakıma yatma oranlarımız genel olarak 65-85 yaş arasındaki vatandaşlarımızdan oluşuyor." diye konuştu.





"FİLYASYON EKİPLERİ, HIZLI YAYILIMI ÖNLÜYOR"







Prof. Dr. Yamanel, filyasyon ekiplerine ilişkin de konuşarak, şunları söyledi: "Filyasyon salgıların önüne geçmek için çok önemlidir. Örneğin bir hasta var ve bunun da temas ettiği bireyler var; bu bireyleri tespit edip, bunların pozitif olup olmadığını anlamak yayılım açısından çok önemli. 1 kişi 16 kişiye bulaştırabiliyor ki ilk vak'alarda 1 kişi 30 kişiye bulaştırmıştı. Bu durum böyle olunca hızlı yayılım söz konusu da oluyor. Yani filyasyon ekipleri de bu hızlı yayılımı önlüyorlar. Eğer hızımızda da bir düşüş varsa bu da filyasyonun başarılı yapıldığının bir göstergesidir."