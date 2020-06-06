Türkiye'de AVM'lerin açılması iyi mi oldu, kötü mü?

11 Mayıs’ta açılan alışveriş merkezlerinde (AVM) örgütlü olan Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, çalışan işçilerde Kovid-19 vakaları görülmeye başlandığını belirtti.





Cumhuriyet gazetesindeki habere göre Özdemiroğlu, AVM’lerin bir kısmının 11 Mayıs’tan itibaren açılmaya başlandığını, önemli bölümümün ise 1 Haziran’dan itibaren faaliyete geçtiğine dikkat çekti. Mayıs ayında açılan AVM’lerde günlük ziyaretçi sayısının, salgın öncesindeki ziyaretçi sayısının yüzde 20’sini geçmediğini belirten Özdemiroğlu, müşterilerin de hedeflenmiş alışverişlerini yaparak AVM’leri terk ettiklerini söyledi.





“BAZI MAĞZALAR KARANTİNAYA ALINMIŞ”





Özdemiroğlu, mağazaların daha geç açılması nedeniyle AVM’lerdeki asıl etkinin 15 Haziran’dan sonra ortaya çıkacağını tahmin ettiklerini belirterek “Ancak AVM’lerden vaka haberleri gelmeye başladı. Mersin’deki bir AVM’de, Kayseri ve Konya’daki bazı mağazalarda vaka görüldü. Hatta Kayseri ve Konya’daki bazı mağazalar karantinaya alınmış. İstanbul’daki bir AVM’de 2 işçide vaka pozitif” dedi.





AVM’lerdeki önlemlerin sadece kapı girişinde ateş ölçmekten ibaret olduğunu dile getiren Özdemiroğlu, şöyle devam etti:





“Müşteriler içeri girdikten sonra onları denetleyen yok. AVM’lere girdikten sonra bir kısmı maskelerini çıkararak mağazaları gezmeye başlıyor. Mağaza personeli uyarıyor, ancak bu durumda da sözlü tartışmalar yaşanabiliyor. Çalışanlar denenen ürünleri kabinlerde dezenfekte etmek zorunda kalıyor. Kabin görevlisi çalışanlara yönelik bir önlem alınmıyor. Salgına açık halde çalışıyorlar. Mağaza içerisine giren müşteri sayısını ölçen bir sistem yok. Müşteriler özellikle kasa önlerinde fiziki mesafeye özen göstermiyor. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmiyor.”





Sendikal örgütlenmenin olduğu yerlerde müdahalede bulunduklarını belirten Özdemiroğlu, “Sendikanın olmadığı yerlere ulaşmakta zorlanıyoruz. Müdahale edemiyoruz. Bu nedenle sendikal örgütlenme çok önemli” dedi.



