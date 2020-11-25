Türkiye'de benzine rekor zam

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Brent petrol fiyatlarının aşı haberleriyle yükselişe geçmesi ve iç piyasada dolar kurunda yaşanan yükselişin söz konusu zamda etkili olduğu belirtiliyor.







Benzinin litresi şu an İstanbul’da 6.67 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.73 TL’den satılıyor. Beklenen zammın fiyatlara yansımasının ardından benzinin litre fiyatı 7 liranın üzerine çıkmış olacak.