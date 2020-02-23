Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de benzine yarın dolar zammı var /23 Şubat 2020 15:19

Türkiye'de benzine yarın dolar zammı var

Dolardaki yükseliş devam ediyor. Dolar, 6.10 seviyelerinde seyrediyor. Kurun yükselmesiyle benzin fiyatlarına zam beklentisi oluştu.

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Pazartesiden itibaren benzinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapılacağı belirtiliyor. Sözcü'nün haberine göre akaryakıt sektörü yetkilileri, pazartesi gecesi benzine 16 kuruşluk zam yapılmasının planlandığını söyledi.

Zam pompa fiyatlarına yansıyacak. Zam gerekçesi olarak doların 6.10'un üzerine çıkması gösteriliyor.

Yurt dışında petrolün varil fiyatında önemli bir hareket olmamasına rağmen, dolardaki yükseliş maliyeti arttırdı. Benzine yapılacak 16 kuruş  zam pompa fiyatına yansıtılacak. Dizel ve LPG'ye ise şimdilik zam yapılmayacağı belirtiliyor.

Zamla birlikte İstanbul’da bir litre kurşunsuz benzinin fiyatı 6,67’den 6,83 TL’ye yükselecek.

Dolar kurunun bu hafta 6,04’ten 6,12’ye kadar yükselmesi, benzine zam kararında etkili oldu.
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