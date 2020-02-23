Türkiye'de benzine yarın dolar zammı var

Pazartesiden itibaren benzinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapılacağı belirtiliyor. Sözcü'nün haberine göre akaryakıt sektörü yetkilileri, pazartesi gecesi benzine 16 kuruşluk zam yapılmasının planlandığını söyledi.







Zam pompa fiyatlarına yansıyacak. Zam gerekçesi olarak doların 6.10'un üzerine çıkması gösteriliyor.





Yurt dışında petrolün varil fiyatında önemli bir hareket olmamasına rağmen, dolardaki yükseliş maliyeti arttırdı. Benzine yapılacak 16 kuruş zam pompa fiyatına yansıtılacak. Dizel ve LPG'ye ise şimdilik zam yapılmayacağı belirtiliyor.





Zamla birlikte İstanbul’da bir litre kurşunsuz benzinin fiyatı 6,67’den 6,83 TL’ye yükselecek.





Dolar kurunun bu hafta 6,04’ten 6,12’ye kadar yükselmesi, benzine zam kararında etkili oldu.