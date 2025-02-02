Türkiye'de binlercesi var... Rusya hamile ya da küçük çocuğu olan kadınları tutuklamayacak

Rusya'da Adalet Bakanlığı’nın teklifinde, Rusya Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 99. maddesi de güncelleniyor. Buna göre, tutuklama kararı alınırken yalnızca suçun ağırlığı değil, aynı zamanda şiddet veya şiddet tehdidi içerip içermediği de göz önünde bulundurulacak. Düzenlemeyle Rusyada hamile kadınların ve küçük çocukları olan kadınların tutuklanması zorlaştırılacak. Küçük çocuğu olan ve çoğuyla yalnız yaşayan babalar için de düzenlemede yer var.





Peki Türkiye’de durum ne?





TR724'te yer alan haber incelemeye göre Ceza İnfaz Sistemi’nde Sivil Toplum Derneği’nin verilerine göre Türkiye’deki hapishanelerde 174’ü kız çocuğu olmak üzere 12-18 yaş arası 3.738 çocuk var. 16 bin 944 kadın mahpusun yanında annesi ile kalan 0-6 yaş grubu çocuk sayısı ise 759!





Rusya Adalet Bakanlığı, hamile kadınlar, küçük çocukları olan kadınlar ve bazı diğer gruplar için tutuklama kararının yalnızca istisnai durumlarda uygulanmasına geçti. Öneri olarak Duma’ya gelen hükümetin yasa tasarıları milletvekilleri tarafından onaylandı. Adalet Bakanlığı’nın önerisi, hamile ve küçük çocuğu olan kadınları içerdiği gibi, küçük çocuğu olan tek başına çocuk yetiştiren babaları da kapsıyor.





Rusya Adalet Bakanlığı, hamile kadınlar, küçük çocukları olan kadınlar ve bazı diğer gruplar için tutuklama kararının yalnızca istisnai durumlarda uygulanmasını önerdi. Öneri:





• Reşit olmayan bireyler,

• Hamile kadınlar,

• Küçük çocuğu olan kadınlar,

• Küçük çocuğu olan tek başına çocuk yetiştiren babalar,

• Küçük çocuklar veya engelli çocuklar için evlat edinenler, vasiler veya bakıcıları kapsıyor.





İstisnai Durumlar





Bu kişiler için tutuklama kararı ancak şu durumlarda mümkün olacak:

• Daha önce belirlenen adli kontrol kararlarının ihlal edilmesi,

• Soruşturma makamlarından veya mahkemeden kaçma girişimi,

• Rusya’da ikamet adresi bulunmaması veya kimliğin belirlenememesi.





Yasa Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Adalet Bakanlığı’nın teklifinde, Rusya Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 99. maddesi de güncelleniyor. Buna göre, tutuklama kararı alınırken yalnızca suçun ağırlığı değil, aynı zamanda şiddet veya şiddet tehdidi içerip içermediği de göz önünde bulundurulacak.





Ayrıca, CMK’nın 108. maddesinde yer alan ve tutuklama kararı alınabilecek suçların kapsamı daraltılıyor. Örneğin, dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve vergi kaçakçılığı gibi suçların daha az ciddi kısımları bu kapsamdan çıkarılıyor. Bu, özellikle ekonomik suçlarda tutuklama yerine kefalet gibi daha hafif tedbirlerin kullanılmasını amaçlıyor.





Yasa tasarısı, birkaç yıl önce başlatılan ceza muhakemesi hukukunun insanileştirilmesi reformunun bir parçası olarak hazırlandı. Rusya Avukatlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Vladimir Gruzdev’e göre, bu yasa tasarısının kabul edilmesinden sonra ekonomik suçlarda tutuklama yerine kefalet gibi tedbirlerin daha sık uygulanması bekleniyor.