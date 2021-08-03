Türkiye'de BioNtech aşısısı sıkıntısı: Randevular iptal ediliyor

Türkiye’de Covid-19 vaka sayıları yeniden 20 binin üzerine çıktı. Uzmanlar ısrarla ‘dördüncü dalga ve Delta varyantına karşı aşılamanın hızlandırılması’ çağrısında bulunuyor. Buna karşın aşı temininde yine sorun yaşanıyor. Hastanelerde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) aşı randevusu olan kişiler aşılarını olamıyor.





İzmir’de Bornova Türkan Özilhan Hastanesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Menemen Devlet Hastanesi, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi ve birçok ASM’de aşı sayısının yetersizliğinden dolayı BioNTech aşısı randevuları iptal ediliyor. Geçen haftalarda ilk doz aşısını olup günler öncesinde ikinci doz aşı için randevu alan kişiler ise duruma tepkili.









SORUNUN BOYUTLARI PAYLAŞILMALI





İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise problemin 5 Ağustos Perşembe günü aşılacağını söyledi. Şu anda geldiğimiz durumda hastanelerde ve ASM’lerde Biontech aşıları, ikinci doz olmak için gelen kişilere yapılmıyor. Eldeki sınırlı sayıda aşı ilk doz aşı olacaklara yapılıyor. Hastanelere ve ASM’lere giden vatandaşlar randevuları iptal edildiği için geri dönüyor. Perşembe günü de sorunun aşılıp aşılamayacağı belirsiz” dedi.





Yurttaşlara yeterince bilgi verilmediği için sağlık çalışanları ve yurttaşların karşı karşıya kaldığını belirten Çamlı, “Böylece sağlıkta şiddete davetiye çıkarılıyor. Yaşanan bu durumun sorumlusu sağlık çalışanları değil, süreci en başından beri şeffaf yönetemeyen Sağlık Bakanlığı’dır. Yaşanan sorunun boyutları ve gerekçeleri kamuoyuyla paylaşılmalıdır” diye konuştu.





TAKSİCİYİM, AŞI OLAMIYORUM





Randevusu olduğu halde aşı olamayan kişilerden Ufuk Küpeli ise şunları söyledi: “Benim aşı randevum geçen perşembe günüydü. Geldim, ‘aşı yok’ dediler. Yine geldim ve şu an yine aşı olamıyorum. Ben taksiciyim ve sürekli insanlarla iç içe çalışıyorum. Gün içinde sürekli insanlarla para alışverişi yapıyorum. Hastaneden tekrar randevu almaya çalıştım ama o konuda da sorun yaşadım. Herhangi bir bilgilendirme mesajı da gelmiyor.”





Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından yapılan açıklamada ise, “ Aşı tedarikindeki yetersizlikten dolayı randevusu olan insanların aşılanmasında sıkıntı yaşanıyor. Sağlık çalışanları ise bir kez daha sorunlar ile yalnız bırakılıyor. Yaşananların sorumlusu, başından beri bir aşı programı ve planlaması yapmayan Sağlık Bakanlığı'dır” denildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz’da yaptığı açıklamada, BioNTech aşısının üretiminde yaşanan aksama nedeniyle birkaç gün sevkiyatta azalma olacağını duyurmuştu. Koca, “Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun” demişti.