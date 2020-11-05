Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de bir çok okulun idarecisiydi, şimdi nefis yemekler yapıyor /05 Kasım 2020 14:20

Türkiye'de bir çok okulun idarecisiydi, şimdi nefis yemekler yapıyor

Türkiye'nin bir çok görev yapmış eğitimci Hüseyin Durmaz yeni hayatını You Tube kanalıyla yayın yapan Raindrops TV'ye anlattı .

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Türkiye'de  uzun yıllar 543 okulun bağlı olduğu Özel Öğretim Kurumları Derneği'nin başkanlığını yapan Hüseyin Durmaz  ,şimdi ABD'de bir lokantada aşçılık yapıyor.

Türkiye'den çıkmak zorunda olduğu için çocuklarının yanına ABD'ye gelmek zorunda kaldığını anlatan Durmaz geçimini sağlamak için bir çok işte çalıştığını söyledi. 


İnşaat işçiliği, temizlik gibi işlerde çalışan Eğitimci Durmaz son üç yıldır 'İnternational' bir lokantada Türk yemekleri yapıyor. Raindrpos kanalında yeni işi aşçılığın inceliklerinden örnekler veren Durmaz önemli tavsiyelerde bulundu   
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