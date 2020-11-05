Türkiye'de bir çok okulun idarecisiydi, şimdi nefis yemekler yapıyor

Türkiye'de uzun yıllar 543 okulun bağlı olduğu Özel Öğretim Kurumları Derneği'nin başkanlığını yapan Hüseyin Durmaz ,şimdi ABD'de bir lokantada aşçılık yapıyor.







Türkiye'den çıkmak zorunda olduğu için çocuklarının yanına ABD'ye gelmek zorunda kaldığını anlatan Durmaz geçimini sağlamak için bir çok işte çalıştığını söyledi.











İnşaat işçiliği, temizlik gibi işlerde çalışan Eğitimci Durmaz son üç yıldır 'İnternational' bir lokantada Türk yemekleri yapıyor. Raindrpos kanalında yeni işi aşçılığın inceliklerinden örnekler veren Durmaz önemli tavsiyelerde bulundu