Türkiye'de bir günde 921 yeni vak'a

1103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 208 bin 477'ye ulaştı.







Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 312 test yapıldı.





Yoğun bakımdakilerin sayısı 1252, solunum cihazına bağlı olanların sayısı 386, toplam iyileşen hasta sayısı ise 208 bin 477 oldu.





Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:





"Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursa olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli."



