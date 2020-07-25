Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de bir günde 921 yeni vak'a /25 Temmuz 2020 21:37

Türkiye'de bir günde 921 yeni vak'a

Türkiye'de son 24 saatte 921 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 225 bin 173, can kaybı 5 bin 596 oldu.

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1103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 208 bin 477'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 312 test yapıldı. 

Yoğun bakımdakilerin sayısı 1252, solunum cihazına bağlı olanların sayısı 386, toplam iyileşen hasta sayısı ise 208 bin 477 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursa olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli."

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