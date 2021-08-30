Türkiye'de bir ilk

Başta çimento olmak üzere inşaat girdilerindeki fiyat artışları, Türkiye’de bir ilke yol açtı. Fiyat artışlarından şikayetçi olan inşaat müteahhitleri iş bırakma kararı aldı. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye İnşaat Sektörü İstişare Toplantısı’nda, inşaatların 2 Eylül Perşembe günü durdurulması kararı çıktı. Kararı açıklayan İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, çimento sektörünün, tüm girişimlere rağmen zam yapmaya devam ettiğini söyledi.







Eylem kararının açıklanmasının ardından İMKON’in resmi hesabı başta olmak üzere, Federasyon genel sekreterinin ve bağlı derneklerden bazılarının Twitter hesapları kapatıldı.





İMKON, 2 Eylül Perşembe günü, Anadolu’daki birlik ve dernek başkanları ile bir araya gelerek boykot ve eylemi başlatacak. “Çimento sektörü eğer, yakın bir zaman diliminde, inşaat sektörünün, müteahhitlik sektörünün, kamunun, Ticaret Bakanlığı’nın bu konudaki telkinlerine uymaz, keyfe keder zam yapmaya devam ederse, iş bırakacaklarını” kaydeden İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, bugüne kadarki girişimlerinin sonuç vermediği gibi tonu 450 TL olan çimentonun fiyatının 500 TL’ye yükseltilerek yüzde 12 oranında yeni zam yapıldığını bildirdi.





İMKON Genel Başkanı Tellioğlu, yaptığı açıklamada, Anadolu’daki dernekler ve birliklerle birlikte online olarak “Türkiye İnşaat Sektörü İstişare Toplantısı” yaptıklarını kaydetti. Bu toplantıyla birlikte yeni kararlar aldıklarını ve uygulamaya geçeceklerini ifade eden Tellioğlu, “Toplantımızda yüzde 80 oranında ‘inşaatları durdurarak’ grev yapalım kararı aldık. 6 milyon konut kentsel dönüşüm beklerken çimento kartelinin yüzde iki yüz zam yapması kabul edilemez, 250 alt sektöre de ciddi zarar vermektedir. Yaptığımız girişimlerden sonuç alamamanın üzüntüsü içerisinde iş durdurma kararına geçeceğiz. Bugünkü toplantımızda mevcut inşaatları durduralım mıyı konuşurken, bazı meslektaşlarımız inşaatlarına hiç başlamayarak süreci destekliyor. Haftaya Çarşamba günü ulusal basına açıklama yapacağız. Perşembe günü ise Anadolu’dan gelecek birlik ve dernek başkanları ile bir araya gelerek boykot ve eyleme başlayacağız” dedi





Pandemi sonrası inşaat malzemelerine belli oranlarda zam geldiğini kaydeden Tellioğlu yaşanan süreçleri yeniden hatırlatarak şunları söyledi:





“İnşaat sektörü temel malzemelerine, özellikle demir ve çimentoya çok daha fazla, fahiş oradan zam geldi. Ama demir kısmen Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’un başkanlığında yaptığımız toplantıda bakanlığın ve bizim taleplerimize uyarak indirime gidildi ve demir fiyatları kısmen kontrol altına alındı. Fakat çimentoya gelince her geçen gün fiyat artışıyla karşı karşıyayız. Çimentonun yurtdışı girdisi hemen hemen yok. Yurtdışından ithalata dayalı bir mamul durumları da yok. İmalat maliyetlerinin en önemli girişi enerji, toprak, bunları da üst üste koyduğumu zaman ortalama yüzde 50-60 arasında maliyet artışlarının olmasını kabul edebiliriz. Fakat yüzde 200 maliyet artışları kabul edilir gibi değil. Bu süreçte kırıldığımız konu 45 gün önce Ticaret Bakanımız Mehmet Muş başkanlığında toplandığımızda geçen yıl tonda 160 TL olan çimento fiyatını 450 TL yapmışlardı. Biz buna itiraz etmiştik bakan beyde bize hak vermişti. Çimentocuların da demirciler gibi bir anlayış göstermelerini ve biraz indirim yapmalarını kendilerine rica etmişti. Onlar da zoraki başlarını sallamışlardı. Fakat bırakın indirim yapmayı devamlı zam yapıldı.”





Eylem çağrısını çağrılarının DÜNYA gazetesinde yer aldığına atıf yapan Tellioğlu, “bunun üstene bir de yüzde 12’lik zam daha yapıldı. Bütün bunları değerlendirdiğimizde ne yazık ki iyi niyet söz konusu değil, üstelik bu da yetmezmiş gibi rekabet kurumuna aykırı bir şekilde Türkiye’nin muhtelif yerlerindeki çimento bölgelerini parsel parsel belirlemişler. Bu bölge senin, bu bölge benim gibi. Sen bu bölgeye ucuz satamazsın gibi yaptırımları söz konusu” diye konuştu.