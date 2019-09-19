Türkiye'de bir kilo sarımsak 70 TL

Olumsuz hava koşulları nedeniyle üretimi azalan sarımsağın kilosu 70 liraya ulaştı. Fiyat her hafta yükseliyor.







Dünya'dan Ali Ekber Yıldırım imzalı habere göre tüketici, dövizi, altın ve borsayı izler gibi sarımsak fiyatlarını takip ediyor. Sarımsağın en çok üretildiği Taşköprü’de bile tezgahta kilosu 35-40 liradan satılıyor. Tüketimin yoğun olduğu büyük kentlerde ise kilosu 50 lira ile 70 lira arasında değişiyor. Yılbaşına kadar 100 liraya çıkabileceği konuşuluyor.





Üreticiler sarımsağın maliyetinin kilo başına 4 lira olduğunu belirterek artan fiyattan dolayı tüketiciler adına çok üzgün olduklarını ifade ediyor.







Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, artan fiyatlarla ilgili şu bilgileri veriyor:





“Artan fiyatlara üreticiler olarak biz de çok şaşırıyoruz. Ömrümüzde böyle bir şey yaşamadık. Şu anda Taşköprü’de sarımsağın kilosu 35-40 liradan satılıyor. Bu çok anormal bir durum. Fiyatı arz ve talep belirler ama. Bunun da ötesinde anlayamadığımız bir durum bu. Bu yıl iki kez yağan dolu ve aşırı yağış nedeniyle üretimde düşüş var. Fakat fiyatların böyle her hafta üstüne koyarak buraya gelmesini biz de şaşkınlıkla izliyoruz. Üretici olarak para kazanıyoruz fakat tüketiciyi de düşünmemiz gerekiyor. Bu nedenle üzülüyoruz. Biz para kazanalım ama tüketici de bunu alabilsin, tüketebilsin istiyoruz.”





Sarımsak üretiminde en önemli maliyetin işçilik, mazot ve ilaç olduğunu hatırlatan Eligüzeloğlu, “Geçen sene yaptığımız maliyet hesabında 1 kilo sarımsağın üretim maliyeti 2.5 liraydı. Bu yıl yeni bir hesap yapmadık. Fakat en fazla 4 liradır kilo maliyeti. Haydi diyelim 5 lira olsun. Taşköprü’de tezgahta 35-40 liradan satılıyor. Tabii hepsi aynı fiyata satılmıyor. Tarladan çıkan sarımsağın hepsi aynı boyda olmuyor. Küçük orta, iri ve duble dediğimiz 4 farklı büyüklükte olur. Şu anda duble sarımsağın kilosu burada 35-40 lira. En küçük olanı 18 lira. Yani geçen sene 2 lira olan küçük boy sarımsağın kilosu 18 lira. Ortalama fiyat için genellikle orta boy sarımsağın fiyatı dikkate alınır" diyor.