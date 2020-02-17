Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de bireysel silahlanma gerçeği: Lazım olur diye alınıyor /17 Şubat 2020 23:12

Türkiye'de bireysel silahlanma gerçeği: Lazım olur diye alınıyor

Umut Derneği Başkanı Akçan, "18 milyon ruhsatsız silah var. Tüm silahlar içinde ruhsatsızların oranı yüzde 89" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de bireysel silahlanmayla mücadele konusunda 30 yıla yakın süredir önemli çaba gösteren Umut Derneği'nden Ayhan Akçan, hükümetin gündeminde olan düzenlemeye ilişkin konuştu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in, "darbe" söylentilerine ilişkin Twitter hesabında 'Direniş kesin çok kanlı olur. Ve aynı anda Türkiye'ye yayılır. Çünkü Türkiye'de ruhsata tabi olmayan yivsiz tüfek almayan aile kalmadı' diye yazması, bireysel silahlanmayı bir kez daha gündeme getirdi. Bununla birlikte AKP, son torba yasaya bireysel silahlanmayı önleyici bir madde ekledi.

RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuşan Umut Derneği Başkanı Akçan, "Geç bile kalındı. 18 milyon ruhsatsız silah var. Tüm silahlar içinde ruhsatsızların oranı yüzde 89" dedi.

"Böyle bir yasa tasarısı için geç bile kalındı"

Ayhan Akçan, hükümetin gündeminde olan son düzenlemeyi şöyle yorumladı:

"Türkiye'deki silahların yüzde 89'u ruhsatsız. Üreticilerinden kayıt dışı silah alıyorlar. Türkiye'de 'lazım olur' diye alınıyor. Son zamanlarda özellikle terör olaylarından sonra artış olduğunu görebiliyoruz. Sağlıkla ilgili bir probleminiz var, ya da akli siciliniz müsait değil ve siz silah satın almışsanız bu duruma 1 ile 3 yıl arası hapis cezası geliyor. Umut Vakfı olarak senelerdir söylüyorduk. Türkiye'de kayıt dışı 18 milyon silah var. Bu kanunla beraber ticari reklam da tanıtım ve satışını gerçekleştirmeye çalışan SMS mesajları da idari para cezasına çarptırılacak. Böyle bir yasa tasarısı için geç bile kalınmıştı. Ama yine de olumlu bir gelişme olarak görüyoruz."
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