Türkiye'de bu da oldu: MEB Teftiş Kurulu Başkanı Türkçe bilmiyor

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.
Başkan Ala paylaşımında "Çatlasanızda patlasanızda Ülkemiz her alanda başarılı olduğu gibi spor alanında da başarılı olacaktır." diye yazdı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda yönetici olan Ala'nın çirkin üslubu ve imla kurallarına uymayan dili sosyal medyada alay konusu oldu.
Atıf Ala'nın AKP Erzurum Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın da kardeşi olduğu biliniyor. Atıf Ala, söz konusu paylaşımını "Spor federasyonları AKP'nin oyun alanı: Akraba çiftlikleri" haberi üzerine yaptı. Haberde Atıf Ala gibi AKP yöneticilerinin akrabası olup da spor federasyonlarında makam verilen isimlerin listesi yer alıyor.