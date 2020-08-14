Türkiye'de bu da oldu: MEB Teftiş Kurulu Başkanı Türkçe bilmiyor

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.





Başkan Ala paylaşımında "Çatlasanızda patlasanızda Ülkemiz her alanda başarılı olduğu gibi spor alanında da başarılı olacaktır." diye yazdı.











