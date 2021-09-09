Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de bu da oldu... Müteahhitlerden iki hafta inşaat durdurma eylemi /09 Eylül 2021 09:38

Türkiye'de bu da oldu... Müteahhitlerden iki hafta inşaat durdurma eylemi

Türkiye'de müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldıkları boykot kararını uygulamaya başladı. İnşaatlar bugünden itibaren 24 Eylül'e kadar durduruldu.

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Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldıkları boykot kararını uygulamaya başladı.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından yapılan açıklamada, inşaat sektörünü en çok etkileyen girdi mamullerinin başında çimentonun olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada "Çimento sektöründe fahiş oranlara varan zamların yapılması, sektör ve kamu adına artık kabul edilemez seviyeye ulaşmıştır" denildi.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmelerden olumlu bir netice alınmadığı belirtilen açıklamada, "Tekelci fiyat uygulaması ve keyfiyete bağlı zamlar bardağı taşıran son damla olmuştur" ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda, inşaatlar bugünden itibaren 24 Eylül'e kadar durduruldu.
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