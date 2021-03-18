Türkiye'de bugüne kadar hangi partilere kapatma davası açıldı?





Türkiye'de 28 Haziran 1996'da Refah Partisi (RP) ile Doğru Yol Partisi'nin (DYP) Necmettin Erbakan başbakanlığında kurduğu koalisyon hükümeti gerginliğin artmasına neden oldu.

Fazilet Partisi - 2003









Kendisini "gelenekçi" olarak tanımlayan ekip aynı yıl Saadet Partisi'ni kurarken "yenilikçi" olarak tanımlayan ekip de Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdu. Parti, girdiği ilk seçimde 11 milyona yakın oy alarak yüzde 34,2 oy oranına ulaştı ve tek başına iktidara geldi. 19 yıldır da iktidarda.





Türkiye'de kapatma davalarından en fazla etkilenen siyasi çizgideki partiler ise 1990'da kurulan Halkın Emek Partisi (HEP) ve devamında kurulanlar oldu.





Kürt siyasi hareketinin ilk partisi kabul edilen HEP'in ardından, bağımsız kalan ve yasaklanmayan 18 milletvekili, partinin kapatılma ihtimaline karşı kurulan Demokrasi Partisi'ne geçti.





Yine DEP'in kapatılması ihtimaline karşı 1994'te kurulan Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) 1995 seçimlerinde 1 milyon 171 bin 623 oy aldı.





Ahmet Türk, Leyla Zana, Orhan Doğan ve Aysel Tuğluk tarafından kurulan Demokratik Toplum Partisi (DTP), Türkiye'de ilk kez eş başkanlık sistemini uygulayan siyasi parti oldu. Avrupa Sosyalist Partisi'nde de gözlemci statüsündeydi.





Halkların Demokratik Partisi - 2021





2014'te Halkların Demokratik Partisi ( HDP ) adını alan parti, 2015 genel seçimlerine ilk kez parti olarak girdi ve oyların yüzde 13,1'ini alarak seçim barajını geçti; 80 milletvekili çıkardı.