Türkiye'de bu yıl 5 bin 469 hektar orman yangında zarar gördü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ''bu yıl meydana gelen 1965 yangında ülkemizde toplam 5 bin 469 hektar alan zarar gördü" denildi.







EN FAZLA ZARAR İZMİR BÖLGESİNDE





Ülke çapında bu yıl en fazla zararın İzmir, Aydın ve Denizli illerini kapsayan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yaşandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"Bu bölgede toplam 223 yangın yaşandı ve 1047 hektar alan zarar gördü. Zarar gören bu alanların 145 hektarı örtü yangını iken 902 hektarı tepe yangını olarak gerçekleşti. Orman yangınlarından en fazla zarar gören ikinci bölge ise Muğla, Aydın ve Denizli illerini kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında yaşandı. Bu bölgede 246 orman yangınında 272 hektarı örtü, 676 hektarı da tepe yangını olmak üzere 948 hektar alan zarar gördü."







