Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de bu yıl 5 bin 469 hektar orman yangında zarar gördü /29 Eylül 2019 13:01

Türkiye'de bu yıl 5 bin 469 hektar orman yangında zarar gördü

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl meydana gelen 1965 orman yangınında 5 bin 469 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı.

SHABER3.COM

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ''bu yıl meydana gelen 1965 yangında ülkemizde toplam 5 bin 469 hektar alan zarar gördü" denildi.

EN FAZLA ZARAR İZMİR BÖLGESİNDE

Ülke çapında bu yıl en fazla zararın İzmir, Aydın ve Denizli illerini kapsayan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yaşandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bölgede toplam 223 yangın yaşandı ve 1047 hektar alan zarar gördü. Zarar gören bu alanların 145 hektarı örtü yangını iken 902 hektarı tepe yangını olarak gerçekleşti. Orman yangınlarından en fazla zarar gören ikinci bölge ise Muğla, Aydın ve Denizli illerini kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında yaşandı. Bu bölgede 246 orman yangınında 272 hektarı örtü, 676 hektarı da tepe yangını olmak üzere 948 hektar alan zarar gördü."


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de bu yıl 5 bin 469 hektar orman yangında zarar... Sonraki Haber >>

'Enes Kanter Cuma'ya geliyor, herkes önünde sıraya giriyor ben çıldırıyorum'

'Enes Kanter Cuma'ya geliyor, herkes önünde sıraya giriyor ben çıldırıyorum'

Kürtçe şarkı söylemek Batman'da yasak!

Kürtçe şarkı söylemek Batman'da yasak!

Belediye başkanının evinden 13,5 ton altın çıktı!

Belediye başkanının evinden 13,5 ton altın çıktı!

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den toplanma alanı tepkisi

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den toplanma alanı tepkisi

Hastanede terör estiren kişileri polis gözaltına alamadı

Hastanede terör estiren kişileri polis gözaltına alamadı

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü!

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü!

Çapa Tıp'ta deprem eylemi

Çapa Tıp'ta deprem eylemi

İşte İstanbul depreminin sesi!

İşte İstanbul depreminin sesi!

Caminin minaresi depremde böyle yıkıldı

Caminin minaresi depremde böyle yıkıldı

Market kamerasından deprem anı!

Market kamerasından deprem anı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:14:07