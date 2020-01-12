Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de buğday alarmı: İthalat bir senede %53 arttı /12 Ocak 2020 11:15

Türkiye'de buğday alarmı: İthalat bir senede %53 arttı

Bir zamanlar “tahıl ambarı” olarak nitelenen ekim alanlarına sahip olan Türkiye, buğdayda hızla ithalatçı ülke konumuna doğru sürükleniyor. 2019’un ilk 11 ayında ithalat bir önceki yıla göre yüzde 53 arttı.

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Rusya’dan gelen buğday yüklü 13 gemi Tekirdağ’da limanlara girmek için sıra bekliyor. AKP’nin “un ihraç etmek için buğday ithal ediyoruz” söylemi de doğru çıkmadı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, CHP milletvekili İlhami Özcan Aygun, 2020’ye girer girmez Suriye’den 20 bin ton hububat alınması yönündeki kararın, Türkiye’nin buğday üretiminde düştüğü acı tablonun yansıması olduğunu söyledi.

“Unu değil, geleceğimizi çuvallıyoruz” diyen Aygun, “AKP, buğday ithalatının un ihraç etmek için yapıldığını savunuyor. Öyle olsa dahi durum vahimdir. Çünkü un ihracatı 3 milyon tonun altına düştü. 2019’da 8.8 milyon ton buğday ithalatı yapıldı. Türkiye’nin üretimi ise 19.5 milyon ton oldu. Yani ithalatımız, üretimimizin yüzde 45.5’ine ulaştı” değerlendirmesini yaptı.

Aygun, Türkiye’nin buğdayda kendi kendine yeterli bir ülke olmaktan çıktığını vurgularken, “Buğday ithalatının yüzde 70’i Rusya’dan yapıldı. Rusya, kuraklık nedeni ile ithalatı keserse ne yapacağız” diye sordu. 

Aygun ayrıca, Türkiye’nin 2002’de de 19.5 milyon ton buğday ürettiğini hatırlatırken, şu noktaya da dikkat çekti:

“Türkiye nüfusu 2002’de 66 milyon 401 bin kişi iken, 2018’de 82 milyona ulaştı. Bu dönemde nüfus yüzde 23.4 artarken, üretim miktarı aynı kalmış ve buğday ekim alanları ise daraldı. Tehlike çanları çalmaktadır.”
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