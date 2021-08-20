Türkiye'de bulunan Afgan göçmen sayısını açıkladı

Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlk olarak Afganistan'da yaşananlara değinen Erdoğan, başta Batı dünyası olmak üzere İslam dünyasının buraya gerekli ihtimamı göstermediğini söyledi.







ABD'nin kendileriyle birtakım görüşmeler yürüttüğünü anlatan Erdoğan, "Taliban'la zaman zaman bizim de görüşmelerimiz oldu. Bundan sonraki sürece ilişkin bu tür görüşmeleri yapabileceğimizi söyledik. Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi; 'Afganistan'dan Türkiye'ye 1.5 milyon düzensiz göç oldu.' Bu rakamların hepsi yalandır. Türkiye'ye Afganistan'dan böyle bir göç olmamıştır. Türkiye’de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur" dedi.





'Geri gönderilmesi gerekenleri gönderdik'





Erdoğan, şöyle devam etti:





"Öbür taraftan Suriye'den Türkiye'ye ciddi bir göç olmuştur. Yaklaşık 4 milyon. Bütün bunların hepsi göç politikamızın nerelere ulaştığını ortaya koyması bakımından isabetlidir. Biz ana muhalefetin söylediği gibi kapılarımızı kesinlikle, bize topraklarından kaçkın durumunda olan veya kaçan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık. Ve geri gönderilmesi gerekenleri de gönderdik.







'Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz'





Taliban'la görüşmeler noktasında, hatta şahsıma bu soru sorulduğunda söyledim. Biz gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz. Ortada bir gerçek var. Bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar, görüşmeleri yaparız. Afganistan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Onlara kapıyı kapatacak değiliz."







