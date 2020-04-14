Samanyolu Haber /Ekonomi / Havuz "çarklar 10 gün duracak" dedi, bakanlık kızdı: Ülke ekonomisini hedef alıyorlar /14 Nisan 2020 11:38

Havuz "çarklar 10 gün duracak" dedi, bakanlık kızdı: Ülke ekonomisini hedef alıyorlar

Havuz medyası İstanbul'un yanı sıra fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya, Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde sanayi tesislerinin en az 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vermesinin gündemde olduğunu yazdı. Sanayi bakanlığı yalanladı

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Havuz medyasına yer alan iddiaya göre Türkiye'de koronavirüsün merkezi haline gelen İstanbul’da, vaka artış hızının 'kontrolüne' yönelik sıkıntıların devam etmesi üzerine Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nda yeni tedbirler üzerinde duruluyor ve bu kapsamda, insan hareketliliğini azaltmak için gıda ve sağlık sektörüne ilişkin işletmeler hariç, tüm işletmelerin bir süreliğine kapatılması tartışılıyor. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre bu kapsamda İstanbul'un yanı sıra fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya, Tekirdağ’ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde sanayi tesislerinin en az 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vermesi gündeme geleceği iddia edildi. 

BAKANLIK YALANLADI

Bu iddianın üzerine açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni tip koronavirüs ile mücadele ettiğimiz böyle hassas bir dönemde ülkemiz ekonomisinin bel kemiği olan sanayi sektörü, üretimin durmaması için gerekli tüm önlemleri alarak büyük bir özveriyle faaliyetlerine devam etmektedir. Ülkemiz ekonomisini hedef alan bu tarz asılsız haberler, gece gündüz fedakarca çalışan emekçilerimiz başta olmak üzere tüm üretim aktörlerince üzüntüyle karşılanmaktadır."

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