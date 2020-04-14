Havuz medyasına yer alan iddiaya göre Türkiye'de koronavirüsün merkezi haline gelen İstanbul’da, vaka artış hızının 'kontrolüne' yönelik sıkıntıların devam etmesi üzerine Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nda yeni tedbirler üzerinde duruluyor ve bu kapsamda, insan hareketliliğini azaltmak için gıda ve sağlık sektörüne ilişkin işletmeler hariç, tüm işletmelerin bir süreliğine kapatılması tartışılıyor. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre bu kapsamda İstanbul'un yanı sıra fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya, Tekirdağ’ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde sanayi tesislerinin en az 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vermesi gündeme geleceği iddia edildi.





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