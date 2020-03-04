Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de cep telefonlarına yeni vergi geldi /04 Mart 2020 13:00

Türkiye'de cep telefonlarına yeni vergi geldi

Türkiye'de üretilen veya yurt dışından ithalat yoluyla getirilen cep telefonlarına yeni bir vergi daha geldi.

SHABER3.COM

Resmi Gazete'de bugün yer alan bir düzenlemeye göre, cep telefonlarından alınacak yeni yüzde 1'lik vergi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gidecek. Cep telefonu ithalatçıları yüzde 1 orandaki tutarı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hesabına yatırmakla sorumlu olacak.

Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Sözcü'nün aktardığına göre, karar ile cep telefonlarından alınan vergilere, yüzde 1'lik ek 'kesinti' uygulanacak.

Yüzde 1 kesinti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na

Resmi Gazete'de cep telefonlarını ifade eden ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası 8517.12.00.00.11 olan cihazlar için belirlenen kesinti oranı yüzde 1 oldu.

Kararda, bu oranda vergi uygulanacak olan eşyalar ise şu şekilde tanımlandı: Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda iletişime mahsus cihazlar dahil).

Buna göre cep telefonu üretimi yapanlar ile ithal edenler, imalat / ithalat bedeli üzerinden yüzde 1 orandaki tutarı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hesabına yatırmakla sorumlu olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de cep telefonlarına yeni vergi geldi Sonraki Haber >>

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

4x4 araç devrildi

4x4 araç devrildi

Ambulansın kapısı açıldı

Ambulansın kapısı açıldı

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun eli havada kaldı

Kılıçdaroğlu'nun eli havada kaldı

Gençler ile Hasbihal

Gençler ile Hasbihal

AKP anketçisinden Rus kadınlara ağır hakaret

AKP anketçisinden Rus kadınlara ağır hakaret
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:05:34