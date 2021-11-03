Türkiye'de cezaevlerinde 20 binden fazla yatak eksik

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2020 yılına ilişkin ceza infaz kurumu istatistiklerine göre, 31 Aralık 2020 itibarıyla ceza infaz kurumlarındaki kişi sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,5 azalarak 266 bin 831 oldu.Euronew'in derleriği verilere göre 2016 yılında 382 olan cezaevi sayısı 2020'de 370'e düştü. Bu dönem içinde yatak sayısı da 202 binden 245 bin 200'e çıktı ancak bu sayı cezaevine girenlerin sayısıyla paralel şekilde artmadı.Cezaevinde kalan kişi sayısıyla yatak sayısı arasındaki en büyük fark 2019 yılında görüldü. 2019'da cezaevlerindeki toplam yatak sayısı 230 bin iken kalan kişi sayısı 291 bini aştı. Bu dönemde 60 binden fazla kişi için cezaevlerinde yatak yoktu.2020'de yatak sayısı 245 bine çıkarken cezaevi popülasyonu ise 266 bine düştü. Ancak halen 20 bin yatak açığı bulunuyor.Avrupa Komisyonu için hazırlanan ve 2021 yılının haziran ayında yayımlanan bir rapor, 31 Ocak 2020 itibariyle Türkiye'de her yüz bin kişiden 984'ünün (Yüzde 0,98) ya hapishanede ya da şartlı tahliye edilmiş durumda olduğuna dikkat çekmişti.Cezaevine girenler üniversite mezunlarının sayısı 2,5 kat arttıCeza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2020 döneminde giren hükümlüler eğitim durumu ve işlenen suç sırası itibarıyla değerlendirildiğinde, ilköğretim mezunlarında yüzde 18,7, lise ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 16,7, ilkokul mezunlarında yüzde 16,5 ve yükseköğretim mezunlarında yüzde 9,2 ile yaralama suçu öne çıktı.Okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde yüzde 30,2, okuma yazma bilmeyenlerde yüzde 25,3, ortaokul mezunlarında yüzde 22 ile hırsızlık suçu ilk sırada yer aldı.2016 ile 2020 yılı arası istatistiklere bakıldığında ise okuma yazma bilmeyenlerin sayısında düşüş, üniversite mezunu olanların sayısında ise önemli artış görüldü.2016'da cezaevinde 8 bin 98 olan üniversite mezunlarının sayısı 2020'de 20 bin 333 oldu.Ceza infaz kurumlarına giren hükümlülerden yüzde 15,7'si yaralama, yüzde 15,2'si hırsızlık, yüzde 5,9'u trafik suçları, yüzde 5,3'ü İcra İflas Kanunu'na muhalefet ve yüzde 4,7'si uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledi.Suç türüne göre değerlendirildiğinde, yaralama suçu işleyenlerin yüzde 29,9'u ortaokul ve dengi meslek okulu mezunu, yüzde 26'sı lise ve dengi meslek okulu, yüzde 21,4'ü ilköğretim mezunu kişilerden oluştu.Hırsızlık suçu işleyenlerin ise yüzde 45,4'ünün ortaokul ve dengi meslek okulu mezunu, yüzde 17,6'sının ilköğretim, yüzde 15,6'sının lise veya dengi okul mezunu olduğu belirlendi.Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işleyenlerden yüzde 32,1'i ortaokul ve dengi meslek okulu, yüzde 24,2'si lise ve dengi meslek okulu, yüzde 16,5'i ilköğretim mezunu hükümlüler olarak kayıtlara geçti.Öldürme suçu işleyenlerin yüzde 29,2'sini lise ve dengi meslek okulu, yüzde 28,8'ini ortaokul ve dengi meslek okulu, yüzde 14,9'unu ilköğretim mezunları oluştururken cinsel suçları işleyenlerin yüzde 31,7'sinin ortaokul ve dengi meslek okulu, yüzde 24,2'sinin lise ve dengi meslek okulu, yüzde 19'unun ilköğretim mezunu hükümlülerden olması dikkati çekti.