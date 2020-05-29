Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de cezaevlerinde kapalı görüşler bu hafta tekrar başlıyor /29 Mayıs 2020 12:51

Türkiye'de cezaevlerinde kapalı görüşler bu hafta tekrar başlıyor

Cezaevlerinde kapalı görüşlerin 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacağı belirtildi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Adalet Hizmetlerinde Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu”na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde kapalı görüşlerin 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacağını söyledi.

Gül, "Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek" dedi.

Bakan Gül, "Adliyelere girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, cezaevlerine ilişkin daha önce alınan tüm tedbirleri titiz bir şekilde uygulamaya ve bu tedbirleri sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.
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