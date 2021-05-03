Türkiye'de Çin aşısı olanlara Avrupa kapısı kapalı

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, koronavirüs salgını nedeniyle AB ülkelerine yapılan seyahatlerde uygulanan kısıtlamaların hafifletilmesini önerdi. Öneri yarın yapılacak olan AB Konseyi ve Çarşamba günü yapılacak olan AB Büyükelçileri toplantısında ele alınacak.





Avrupa Komisyonu, sadece enfeksiyon sayılarının düşük olduğu ülkelerden gelenler değil, AB'ye bağlı Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan aşılardan yaptırmış herkesin Avrupa'ya yapacağı zorunlu olmayan seyahatlere izin verilmesini istedi.





Şu ana kadar EMA'nın onayladığı aşılar; Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Johnson & Johnson.





Avrupa Komisyonu, EMA tarafından henüz onaylanmamış ancak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından acil durum kullanım sürecine dahil edilen aşıları yaptıran kişilerin de, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabileceğini bildirdi.





Komisyon tarafından Pazartesi günü açıklanan 10 sayfalık öneri listesinde, Covid aşısı yaptıran kişilerin, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulması istendi. Komisyon, buna gerekçe olarak, aşılamanın, koronavirüs bulaşmasını önemli ölçüde engellediğini gösteren son bilimsel tavsiyeleri gösterdi.





Komisyon'un önerisine göre, AB tarafından onaylanmış aşıların son dozunu seyahatten en az 14 gün önce almış olan kişiler, kısıtlamalardan muaf olacak. AB ülkeleri, bu uygulamayı, WHO tarafından önerilen diğer aşıları da kapsayacak biçimde genişletebilecek.





