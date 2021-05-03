Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de Çin aşısı olanlara Avrupa kapısı kapalı /03 Mayıs 2021 14:46

Türkiye'de Çin aşısı olanlara Avrupa kapısı kapalı

Avrupa Komisyonu hangi koşullarla AB ülkelerine seyahat kısıtlamalarının yumuşatılmasını önerdi?

SHABER3.COM

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, koronavirüs salgını nedeniyle AB ülkelerine yapılan seyahatlerde uygulanan kısıtlamaların hafifletilmesini önerdi. Öneri yarın yapılacak olan AB Konseyi ve Çarşamba günü yapılacak olan AB Büyükelçileri toplantısında ele alınacak.

Avrupa Komisyonu, sadece enfeksiyon sayılarının düşük olduğu ülkelerden gelenler değil, AB'ye bağlı Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan aşılardan yaptırmış herkesin Avrupa'ya yapacağı zorunlu olmayan seyahatlere izin verilmesini istedi.

Şu ana kadar EMA'nın onayladığı aşılar; Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Johnson & Johnson.

Avrupa Komisyonu, EMA tarafından henüz onaylanmamış ancak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından acil durum kullanım sürecine dahil edilen aşıları yaptıran kişilerin de, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabileceğini bildirdi.

Komisyon tarafından Pazartesi günü açıklanan 10 sayfalık öneri listesinde, Covid aşısı yaptıran kişilerin, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulması istendi. Komisyon, buna gerekçe olarak, aşılamanın, koronavirüs bulaşmasını önemli ölçüde engellediğini gösteren son bilimsel tavsiyeleri gösterdi.

Komisyon'un önerisine göre, AB tarafından onaylanmış aşıların son dozunu seyahatten en az 14 gün önce almış olan kişiler, kısıtlamalardan muaf olacak. AB ülkeleri, bu uygulamayı, WHO tarafından önerilen diğer aşıları da kapsayacak biçimde genişletebilecek.

Koronavirüs aşısı yaptıran vatandaşlarına yönelik negatif test sonucu gösterme ya da karantina zorunluğunu kaldıran Avrupa ülkeleri, bu kolaylıkları AB dışından gelen aşılanmış kişiler içinde sağlayacak.

Aşıdan muaf olan çocuklar da, yolculuktan en az 72 saat önce yaptırılmış negatif bir test sonucu sayesinde ebeveynleri ile birlikte AB ülkelerine seyahat edebilecek.

Komisyon tarafından vaka sayılarının düşük olması nedeniyle seyahat kısıtlamalarının tamamen kaldırılacağı ülkeleri kapsayan yeni bir liste hazırlamak için, Covid vakalarının sayısıyla ilgili eşiğin yükseltilmesi önerildi.

AB yönetimi, endişe verici yeni virüs varyantlarının ortaya çıkması durumunda, seyahat kısıtlamalarının yeniden uygulanması konusunda bir acil durum mekanizması oluşturacak. Böylece, AB ülkelerinin, riskli ülkelerden yapılacak seyahatleri hızlı ve geçici olarak kısıtlaması sağlanacak.

Sağlık çalışanları, sınırötesi işçiler, mevsimlik tarım işçileri, ulaştırma personeli, denizciler ve transit yolcular ile öğrencilerin ise aşı olup olmadığına ya da hangi ülkeden geldiğine bakılmaksızın AB ülkelerine seyahat etmelerine izin verilmeye devam edilecek.


Çin ve Rus aşıları

Türkiye, Covid-19 salgınında ağırlıklı olarak Çinli Sinovac firmasının ürettiği aşıyı kullandı. Türkiye buna ek olarak geçtiğimiz günlerde 50 milyon Rus Sputnik V aşısı için Rusya ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Her iki aşı da Avrupa Birliği'nin onayını almış değil.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de Çin aşısı olanlara Avrupa kapısı kapalı Sonraki Haber >>

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

"Kayıplar ülkesi"

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Biden'ın maske ile imtihanı

Biden'ın maske ile imtihanı

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj

Asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

Asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

İş makinesi yamaçtan aşağı yuvarlandı!

İş makinesi yamaçtan aşağı yuvarlandı!

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:56:58