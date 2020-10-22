Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de çoğu emeklinin maaşı asgari ücretin altında /22 Ekim 2020 08:56

Türkiye'de çoğu emeklinin maaşı asgari ücretin altında

DİSK-AR’ın “Türkiye’de emeklilerin durumu ve EYT gerçeği” başlıklı raporu 2,6 milyon emeklinin 763 liralık sefalet aylığına mahkûm olduğunu ortaya koydu. Rapora göre emeklilerin yüzde 60’ının aylığı asgari ücretin altında, yüzde 47’si ya çalışıyor ya iş arıyor.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 12 Ekim'de söylediği, “Son 2 yılda emeklilerimize 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik” ifadesi pek çok eleştiri aldı. Emekli ödemelerinin bir hak olduğunu hatırlatıldı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) de “Türkiye’de emeklilerin durumu ve EYT gerçeği” başlıklı bir rapor yayımladı.

13 milyon 168 bin emeklinin gelir gruplarına göre 5 dilime bölündüğü çalışmada, en yoksul dilimde kalan 2 milyon 633 bin emeklinin 'sefalet aylığı' denilen aylık ortalama 763 lira ile geçinmek zorunda kaldığı tespit edildi.

Raporda ayrıca Bakan Selçuk'un sözlerine eleştiri olarak da 'emeklilik sosyal güvenlik hakkının ayrılmaz bir parçası olup temel bir hak niteliğindedir' vurgusu yapıldı.

DİSK-AR raporuna göre 13,2 milyon emekli ve hak sahibinin 7 milyon 900 bini, yani yaklaşık yüzde 60’ı asgari ücretin altında aylık ve gelire mahkûm durumda.

En düşük emekli aylık ve geliri alan yüzde 20’lik dilimin, aylık harcanabilir geliri Temmuz 2020 itibariyle 763 TL. En düşük yüzde 20’lik emekli grubuyla en yüksek yüzde 20’lik emekli grubu arasında harcanabilir gelir farkı da yedi buçuk kata çıktı.

Raporun Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kısmında ise sorunun çözümü halinde ilk etapta emekli olabilecek EYT mağduru sayısının 750 bin ile 1 milyon arasında olduğu belirtildi. Bu durumda ise SGK’nin aylık gideri 2 milyar TL, yıllık ise 24 milyar TL artacak.

Ülkedeki emeklilerin yüzde 47’sine denk gelen 4,3 milyon emekli ya çalışıyor ya da iş arıyor. Bu sayının 2003 yılında yüzde 33,7 olduğu belirtildi.
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