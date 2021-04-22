Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı iki ayda 3 kat arttı /22 Nisan 2021 13:53

Türkiye'de Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı iki ayda 3 kat arttı

Ülke genelinde yapılan Covid-19 testlerinin pozitiflik oranı, 21 Şubat'ta yüzde 6,47 iken, 21 Nisan'da yüzde 19,44'e yükseldi. Ocaktan bu yana en yüksek pozitiflik oranı ise 14 Nisan'da yüzde 20,23 olarak kayıtlara geçti.

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Koronavirüs testlerinin pozitiflik oranı son iki ayda 3 kat arttı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ocakta 5 milyon 126 bin 855 Covid-19 testi yapıldı, günlük ortalama test sayısı 165 bin 382 oldu.

Günlük ortalama 8 bin 671 vakanın tespit edildiği ocakta, testlerin ortalama pozitiflik oranı yüzde 5,24 olarak kayıtlara geçti.

3 milyon 543 bin 594 Kovid-19 testinin yapıldığı şubat ayında, günlük ortalama test sayısı 126 bin 557 oldu. Şubatta günlük ortalama vaka sayısı 8 bin 4, testlerin pozitiflik oranı da yüzde 6,32 olarak belirlendi.

MARTTA 2 KAT ARTTI

Covid-19 vakalarının martta ülke genelinde artmasıyla testlerin pozitiflik oranında da belirgin yükseliş yaşandı.

Martta günde ortalama 174 bin 303 olmak üzere, toplam 5 milyon 403 bin 401 Covid-19 testi yapıldı. Günlük ortalama vaka sayısı 19 bin 858, testlerin pozitiflik oranının ortalaması da yüzde 11,39 olarak hesaplandı.

1 Mart'ta yüzde 7,58 olan pozitiflik oranı, 10 Mart'ta yüzde 10,03'e, 20 Mart'ta yüzde 11,08'e çıktı. Martın son 10 gününde yüzde 5'in üstünde artan testlerin pozitif çıkma oranı, 31 Mart'ta yüzde 16,38'e yükseldi.
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