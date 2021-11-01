Türkiye'de Covid-19 vakalarının yüzde 50'si 30 yaşın altındakiler

Gençlerde aşılanmanın yavaş ilerlediğine de vurgu yapan Dr. Koç, “Gençlerimiz ‘bize bir şey olmaz’ diye düşünüyor. Aşı olmadıkları zaman hem arkadaşları arasında hem de toplum içinde kendilerini ayrıcalıklı bir grup olarak tanımlıyorlar. Şu an okullar açıldı ve kışa girildi.





Soğuk algınlığı, nezle ve birçok virüsün ortalıkta cirit attığı bir dönemdeyiz. Tabii ki COVID-19 vakaları da yaygın. Karşımıza gelen vakalarda hangisinin COVID-19, hangisinin nezle ya da soğuk algınlığı olduğunu ayıramıyoruz. Test yaptırmaya gönderiyoruz ama hafif atlatan gençler ve çocuklar test yaptırmaya dahi gitmiyorlar. Bu yüzden de evdekiler ve yakın tanıdıkları riske girmiş oluyor” diye konuştu.



