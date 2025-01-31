Türkiye'de de kullanılan antibiyotik için ölümcül uyarı: Raflardan toplatılıyor





TÜRKİYE'DE DE KULLANILIYOR





BACTRİM'İN KULLANIM ALANLARI VE RİSKLER





UZMANLAR ARAŞTIRMA TALEP EDİYOR





FDA VE RAFLARDAN KALDIRILMA KARARI

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan antibiyotiklerden Bactrim ile ilgili önemli bir uyarı yapıldı. Yapılan araştırmalar, Bactrim’in, akciğer problemleri gibi ciddi yan etkilere yol açabileceğini ve bu etkilerin ölüme kadar varabileceğini ortaya koydu.ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de bu bulguların ardından, ilacın prospektüsüne uyarı eklenmesini talep etti.Dünya genelinde, özellikle orta kulak iltihabı, göğüs, idrar yolu ve mide enfeksiyonları gibi birçok bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılan Bactrim, Türkiye’de de çocuklarda sıkça tercih ediliyor. Ancak yapılan son tespitler, bu antibiyotiğin, bazı durumlarda ölümle sonuçlanabilecek ciddi yan etkilere neden olabileceğini gösterdi.Bactrim, her yıl yaklaşık 3 milyon Amerikalı tarafından çeşitli bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılıyor.Bu enfeksiyonlar arasında kulak, göğüs, mide ve idrar yolu enfeksiyonları bulunuyor. Ancak son zamanlarda, Teksas'ta 12 yaşındaki Emmie Bellucci’nin yaşam mücadelesi vermesi, ilacın özellikle genç hastalarda solunum yetmezliğine yol açabileceğini gözler önüne serdi.Doktorlar, ilacın bağışıklık sistemi üzerinde tetikleyici bir etki yaratarak bu duruma neden olduğunu belirtiyor.Uzmanlar, Bactrim’in nadir görülen bu komplikasyonunu araştırarak, ilacın uzun vadeli zararları üzerine daha fazla çalışma yapılmasını talep ediyor. Ayrıca, ilacın kullanılmadan önce risk faktörlerinin dikkatlice incelenmesi gerektiği vurgulanıyor.2021 yılında yapılan bir incelemede, Bactrim kullanan hastaların üçte birinin hayatını kaybettiği, yüzde 20’sinin ise akciğer nakli yapılması gerektiği belirtilmişti. Bunun üzerine FDA, ilacın etiketine "şiddetli akciğer yan etkileri" uyarısının eklenmesine karar verdi.Bu uyarı sonrası Bactrim’i raflardan kaldıran ilk eyalet ise Alabama oldu.