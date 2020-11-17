Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de de sokağa çıkma kısıtlaması devreye giriyor /17 Kasım 2020 22:01

Türkiye'de de sokağa çıkma kısıtlaması devreye giriyor

Dünya geneliyle birlikte Türkiye'de de artış gösteren koronavirüs kaynaklı can kayıpları ve yeni vakalar sonrasında bir dizi yeni tedbirin uygulanmasına kadar verildiği belirtildi.

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T24'te yer alan habere göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına kararlaştırılan ek tedbirler kapsamında; hafta sonu kısmi sokağa çıkma yasağı, online eğitim, restoran ve kahvehanelerin kapanması, seyircisiz spor organizasyonları gibi uygulamalara geri dönüldüğünü açıkladı. Erdoğan, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00-20.00 haricinde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak" derken, yüz yüze eğitime geçilen okullarda eğitimin dönem sonuna kadar online olarak süreceğini belirtti. Çok sayıda ilde 65 yaş ve üstüne getirilen kısmi sokağa çıkma kısıtlamalarının 20 yaş ve altı için de geçerli olduğunu belirten Erdoğan, "Alışveriş merkezleri, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek. Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek" açıklamasını yaptı.

Türkiye'de Koronavirüs salgınında vaka ve can kaybı sayısının sürekli artmasıyla birlikte ek kısıtlama tedbirleri kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından çok sayıda kısıtlamanın yeniden uygulanacağını duyururken, hafta sonları kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti.

Erdoğan'ın duyurduğu yeni kısıtlamalar şöyle:

- Hafta sonları saat 10.00-20.00 haricinde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak

- Okullarda ara tatil, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

- 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı için de uygulanacak.

- Alışveriş merkezleri, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

- Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

- Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek.

- Kıraathanelerin faaliyetlerine ara verilecek.

- Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek.

- Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

- Ana cadde ve meydanlardaki sigara içme yasağı sürecek.

- Kamu ve özel sektör işyerlerindeki esnek mesai düzeni uygulamasına 'hassasiyet gösterilecek'.

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