Türkiye'de de üretilecek olan Rus aşısını Brezilya onaylamadı

Ülkedeki birçok eyalet yönetiminin Rus aşısına yönelik talebini değerlendiren kurum, aşının "etkinliği" ve "güvenilirliği" konusunda yeterli veri olmamasından dolayı Sputnik V'nin ithal edilmesine karşı çıktı.





ANVISA Başkanı Antonio Barra Torres yaptığı açıklamada, "Milyonlarca Brezilyalının, çok zorlu bir süreçten geçtiğimiz sırada uygun güvenlik, etkinlik ve kalite testlerinden geçirilmemiş bir ürünle karşı karşıya kalmalarına asla izin vermeyeceğiz" dedi.





Sputnik V aşısı henüz Amerikan ve Avrupalı sağlık düzenleme kurumlarından onay alamamış durumda. Brezilyalı kurum ise uzmanlarının aşı hakkında ilettikleri "şüphelerden" dolayı bu tür bir karara imza atıldığını ifade etti.





Brezilya 23 Şubat'ta Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısına geniş çaplı kullanım izni vermişti. Çin aşısı CoronaVac ve AstraZeneca-Oxford'un Covid-19 aşısı da ANVISA'dan acil durum yetkisi almıştı.





Covid-19 pandemisinden en ağır etkilenen ülkelerden biri olan Brezilya'da şu ana kadar 14 milyon 370 bin vakaya ratlanırken ölü sayısı ise 392 bini aşmış durumda.





TÜRKİYE'DE DE ÜRETİLECEK





Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Viscoran İlaç, Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşmıştı.





Viscoran İlaç'tan yapılan açıklamada, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve Viscoran İlaç'ın, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı dünyada ilk tescil edilmiş aşı olan Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için iş birliği yapmaya karar verdiği belirtilmişti. Rusya Sputnik V'nin, toplamda 3 milyardan fazla nüfusa sahip 61 ülkede tescil edildiğini bildiriyor.







5 Aralık 2020 ila 31 Mart 2021 tarihleri arasında Rusya'da aşının her iki dozu ile aşılanmış olanlar arasında yapılan araştırmadan elde edilen koronavirüs enfeksiyon oranına ilişkin verilerin analizine göre, aşının yüzde 97,6 etkinlik gösterdiği belirtiliyor.