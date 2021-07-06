Türkiye'de 'Delta Plus' alarmı: 3 ilde tehlikeli varyant tespit edildi









Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, Delta ve delta plus varyantıyla ilgili sorular üzerine şu yanıtı verdi:





"Delta plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü. Bunlardan biri İstanbul, Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim. Bu kişilerin de genel durumları iyi, ayaktan takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil."





Delta varyantı sayılarının da giderek arttığını belirten Koca, "284’lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30’u buldu" dedi.





Kurban Bayramı’nda ekstra bir tedbir uygulanmayacağını ifade eden Bakan, belediye başkanları dahil olmak üzere kritik görev almış olan kişiler için de yakında üçüncü dozun açılacağını söyledi.





Bakan Koca, 22 Haziran'da Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Delta plus varyantının görülmediğini, 16 ilde 134 delta vakası tespit edildiğini" açıklamıştı.





İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantının ardından, Delta plus varyantının da görüldüğü açıklanmıştı.